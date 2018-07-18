Stalker Ahmet

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, acemi stalker (takipçi) çıktı. Sıla ile 1 yıllık aşkı 6 ay önce biten Kural'dan önceki akşam sürpriz bir hamle geldi. Oyuncu, eski aşkını instagram'da takibe alarak şaşırttı. Herkes, ikilinin barıştığını düşünürken gerçek çok geçmeden anlaşıldı.
Çapkın oyuncu, birkaç saat sonra Sıla'yı takipten çıkardı. İkilinin hayranlarının hevesi kursağında kaldı. Bu da Kural'ın Sıla'yı gizlice takip ederken yanlışlıkla takibe aldığını düşündürdü.
Çapkın oyuncu, birkaç saat sonra Sıla'yı takipten çıkardı. İkilinin hayranlarının hevesi kursağında kaldı. Bu da Kural'ın Sıla'yı gizlice takip ederken yanlışlıkla takibe aldığını düşündürdü.
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