Stalker Ahmet

oyuncuacemiçıktı.Kural'dan önceki akşam sürpriz bir hamle geldi. Oyuncu, eski aşkını instagram'da takibe alarak şaşırttı. Herkes,düşünürken gerçek çok geçmeden anlaşıldı.oyuncu, birkaç saat sonraİkilinin hayranlarının hevesi kursağında kaldı. Bu da Kural'ın Sıla'yıdüşündürdü.