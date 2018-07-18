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Stalker Ahmet

, önceki akşam Sıla’yı takibe aldı. Kural, hemen geri vites yapınca oyuncunun eski sevgilisini gizlice takip ettiği anlaşıldı

Stalker Ahmet
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, acemi stalker (takipçi) çıktı. Sıla ile 1 yıllık aşkı 6 ay önce biten Kural'dan önceki akşam sürpriz bir hamle geldi. Oyuncu, eski aşkını instagram'da takibe alarak şaşırttı. Herkes, ikilinin barıştığını düşünürken gerçek çok geçmeden anlaşıldı.



Çapkın oyuncu, birkaç saat sonra Sıla'yı takipten çıkardı. İkilinin hayranlarının hevesi kursağında kaldı. Bu da Kural'ın Sıla'yı gizlice takip ederken yanlışlıkla takibe aldığını düşündürdü.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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