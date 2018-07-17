Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Burcu Esmersoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.
KIVIRCIK SAÇLARI OLAY OLDU
Sarı uzun saçlarıyla hafızalara kazınan Burcu Esmersoy imajını değiştirdi. Esmersoy'un kıvırcık siyah saçları sosyal medyada olay oldu.
BUYURUNUZ SİZE ESMERSOY
Esmersoy sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı, "Buyurunuz size Esmersoy. Bak cidden gerçek saç" yorumuyla paylaştı.
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