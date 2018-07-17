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'un ı yı salladı

Güzel sunucu ını hesabından takipçileri ile paylaştı. Esmersoy'un paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı

Kıvırcık Burcu

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren 'un hesabından paylaştığı ı sosyal medyada çok konuşuldu.


KIVIRCIK SAÇLARI OLAY OLDU
Sarı uzun saçlarıyla hafızalara kazınan Burcu Esmersoy imajını değiştirdi. Esmersoy'un siyah saçları sosyal medyada olay oldu.



BUYURUNUZ SİZE ESMERSOY
Esmersoy sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı, "Buyurunuz size Esmersoy. Bak cidden gerçek saç" yorumuyla paylaştı.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 20:02
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