Yok böyle teklif

Popçu Ece Seçkin, önceki gün hayatının sürprizini yaşadı. Yeni klibinin çekimi için Güney Afrika'nın Johannesburg kentine giden Seçkin, kendini yerlilerin arasında buldu. Ünlü şarkıcı, Zulu Kabilesi'nden bir kadına fal baktırdığı sırada 3 yıllık pilot aşkının evlilik teklifiyle şoke oldu. 26 yaşındaki şarkıcı, yerlilerin kıyafetlerine bürünen aşkının önünde diz çökerek ettiği evlenme teklifini büyük bir heyecanla kabul etti. Terlemez ise sevincini yerlilerle dans ederek paylaştı.
İkili, bu ilginç evlenme teklifini instagram'da yayınlayarak sosyal medyaya damga vurdu. Seçkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden birini aldım. Çıktığımız bu yolculuğa, gerçek aşka, saf sevgiye ve sana bir an bile düşünmeden evet!" Evlilik teklifi için 5 aydır hazırlık yaptığı öğrenilen Terlemez'in Seçkin ile Eylül'de İstanbul'da nişanlanacağı öğrenildi.
İkili, bu ilginç evlenme teklifini instagram'da yayınlayarak sosyal medyaya damga vurdu. Seçkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden birini aldım. Çıktığımız bu yolculuğa, gerçek aşka, saf sevgiye ve sana bir an bile düşünmeden evet!" Evlilik teklifi için 5 aydır hazırlık yaptığı öğrenilen Terlemez'in Seçkin ile Eylül'de İstanbul'da nişanlanacağı öğrenildi.
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