'Klavye Delikanlıları' dizisinden sonra ekranlara kısa bir ara veren Rasim Öztekin, Twitter hesabından kalp pili operasyonu geçirdiğini sevenleriyle paylaştı. Öztekin, ameliyat sonrası yayınladığı fotoğrafın altına "Geçmiş olsun mesajları için çok çok teşekkürler. Benimki var olan pili değiştirmekti yani mazot aldım yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Ve işte Rasim Öztekin'in ameliyat sonrası paylaşımı