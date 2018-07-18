Jay Leno'nun şatosunun değeri dudak uçuklattı

Amerikan stand-up yıldızı olan Jay Leno'nun Rhode Island'daki New Port bölgesinin okyanus kıyısında 13.5 milyon dolar değerinde aldığı malikane;9 dönümlük bir arazi üzerine kurulu, yaklaşık 1500 metrekarelik bir büyüklüğe sahip. Seafair adlı arazide bulunan rezidans, 14 yatak odası ve 17 banyosu ile Muhteşem Gatsby'nin ünlü malikanesini bile kıskandıracak kadar ihtişamlı görünüyor.