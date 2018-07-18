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Jay Leno'nun şatosunun değeri dudak uçuklattı

1992 yılından bu yana NBC'deki The Tonight Show'u sunan, 2009'da ise kendi show programını sunmaya başlayan Amerikan stand-up yıldızı Jay Leno; karısı Mavis ile hayatın tadını çıkartmak için Rhode Island'daki New Port bölgesinin okyanus kıyısında 13.5 milyon dolar değerinde bir malikane satın aldı. İşte ünlü komedyen Jay Leno'nun nostaljik şatosu!

Ünlü komedyenin şatosu dudak uçuklattı

Amerikan stand-up yıldızı olan Jay Leno'nun Rhode Island'daki New Port bölgesinin okyanus kıyısında 13.5 milyon dolar değerinde aldığı malikane;9 dönümlük bir arazi üzerine kurulu, yaklaşık 1500 metrekarelik bir büyüklüğe sahip. Seafair adlı arazide bulunan rezidans, 14 yatak odası ve 17 banyosu ile Muhteşem Gatsby'nin ünlü malikanesini bile kıskandıracak kadar ihtişamlı görünüyor.

  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 10:47
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