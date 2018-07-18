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Oscarlık smaç

Oscarlık smaç
Hollywood'un en gözde aktörlerinden Leonardo DiCaprio, önceki gün Malibu sahillerinde görüntülendi. 43 yaşındaki Oscarlı yıldız, kendisinden yaşça daha genç dostlarıyla plaj voleybolu oynadı. DiCaprio, oyunculuktaki başarısını smaç basmaya da taşıdı!

  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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