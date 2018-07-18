Milyonluk dava açtı(Hollywood dedikoduları)

Rol aldığı Karayip Korsanları film serisiyle şöhretine şöhret katan Johnny Depp, geçtiğimiz yıl maddi krize girmiş ve tüm malvarlığını satışa çıkarmıştı. Ünlü aktör, şimdi ise kendisini dolandırdıkları iddiasıyla eski menajerlerine tam 25 milyon dolarlık tazminat davası açtı!
EFSANENİN AŞK DOKTORU
Bir dönem podyumları yakıp kavuran Elle Macpherson, önceki gün Florida'da Andrew Wakefield ile görüntülendi. Gittiği markette 60 yaşındaki doktorla romantik anlar yaşayan 54 yaşındaki efsane model, böylece yeni ilişkisini de herkese ilan etmiş oldu.
TOM YİNE BÜYÜLEDİ
Görevimiz Tehlike 6' filminde Tom Cruise ile kamera karşısına geçen Henry Cavill, meslektaşına övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz gün filmin Güney Kore'deki söyleşisine katılan 35 yaşındaki aktör, 53 yaşındaki Cruise'un performansına hayran kaldığını söyledi.
EFSANENİN AŞK DOKTORU
Bir dönem podyumları yakıp kavuran Elle Macpherson, önceki gün Florida'da Andrew Wakefield ile görüntülendi. Gittiği markette 60 yaşındaki doktorla romantik anlar yaşayan 54 yaşındaki efsane model, böylece yeni ilişkisini de herkese ilan etmiş oldu.
TOM YİNE BÜYÜLEDİ
Görevimiz Tehlike 6' filminde Tom Cruise ile kamera karşısına geçen Henry Cavill, meslektaşına övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz gün filmin Güney Kore'deki söyleşisine katılan 35 yaşındaki aktör, 53 yaşındaki Cruise'un performansına hayran kaldığını söyledi.
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