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'ya gitmeyi beklerken hastaneye gitti!

Manken , Instagram'dan yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Deniz Akkaya hastanelik oldu!

Geçen gün 'ya gideceğini açıklayan , sosyal medya hesabından hastanede yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyuran Akkaya, paylaşımına; "Atina yerine hastaneye uçtum, tonsilit (Bademcik İltihabı) olmuşum." notunu düştü.

İşte Deniz Akkaya'nın paylaştığı o fotoğraf;

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 16:19
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