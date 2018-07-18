Geçen gün Atina'ya gideceğini açıklayan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hastanede yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyuran Akkaya, paylaşımına; "Atina yerine hastaneye uçtum, tonsilit (Bademcik İltihabı) olmuşum." notunu düştü.
İşte Deniz Akkaya'nın paylaştığı o fotoğraf;
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