Kıvanç duyduk

Oyunculuktaki başarısı ve yakışıklılığıyla şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket... Geçtiğimiz aylarda 11 Amerikalı ve Kanadalı kadın hayranının adına internet sitesi açtığı ünlü oyuncu, burada çeşitli bağış kampanyalarının düzenlendiğini öğrendi.
Menajeri aracılığıyla internet sitesini kuran yabancı hayranlarıyla irtibata geçen Kıvanç Tatlıtuğ, toplanan bağışların ABD'de eğitim gören Türk çocuklarına iletilmesini talep etti. Yakışıklı oyuncu, ABD'ye bir dahaki gidişinde ise buradaki hayranlarıyla yeniden bir araya gelecek...
Tatlıtuğ, geçen yıl fanlarıyla ABD'de buluşmuştu
Menajeri aracılığıyla internet sitesini kuran yabancı hayranlarıyla irtibata geçen Kıvanç Tatlıtuğ, toplanan bağışların ABD'de eğitim gören Türk çocuklarına iletilmesini talep etti. Yakışıklı oyuncu, ABD'ye bir dahaki gidişinde ise buradaki hayranlarıyla yeniden bir araya gelecek...
Tatlıtuğ, geçen yıl fanlarıyla ABD'de buluşmuştu
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