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Kıvanç duyduk

adına kuran Amerikalı hayranları, bağış kampanyaları yapmaya başladı. Ünlü oyuncu da toplanan paraların ’deki Türk öğrenciler için kullanılmasını talep etti

Kıvanç duyduk
Oyunculuktaki başarısı ve yakışıklılığıyla şöhreti sınırlarını aşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket... Geçtiğimiz aylarda 11 Amerikalı ve Kanadalı kadın hayranının adına açtığı ünlü oyuncu, burada çeşitli bağış kampanyalarının düzenlendiğini öğrendi.

Menajeri aracılığıyla internet sitesini kuran yabancı hayranlarıyla irtibata geçen , toplanan bağışların ABD'de eğitim gören Türk çocuklarına iletilmesini talep etti. Yakışıklı oyuncu, 'ye bir dahaki gidişinde ise buradaki hayranlarıyla yeniden bir araya gelecek...




Tatlıtuğ, geçen yıl fanlarıyla ABD'de buluşmuştu
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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