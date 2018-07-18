Kazığın suyu çıktı

Bodrum plajlarında son yıllarda moda olan lahmacun ve ayran modasına Çeşme'den farklı bir alternatif geldi. Başta Çeşme'nin en gözde mekanlarından Fly-Inn olmak üzere birçok popüler beach'in menüsüne kokoreç girdi. Ancak yerin adı Çeşme gibi kazıklarıyla ünlü bir yer olunca kokorecin fiyatı da kuşkusuz cep yakan cinsten oldu.
Çeşme'deki mekanlarda kokoreç 50 liradan servis edilirken yanında içeceğiniz turşu suyunun bardağı ise yine oldukça acılı... Çeşme'deki Veranda ve Esnaf gibi mekanlarda kokorecin yanında içeceğiniz turşu suyuna tam 16 lira veriyorsunuz. Bakalım bu yaz sezonunun kazananı, Bodrum'da satış rekorları kıran 75 liralık lahmacun ile ayranı mı yoksa Çeşme'nin toplam 66 liralık kokoreç ile turşu suyu mu olacak?
SOSYETİK KOKOREÇ
Çeşme'deki bazı beach'lerde servis edilen kokoreç, alışılmışın dışında. Kokoreç, Meksika yemeği olan Nachos usülüyle müşteriye sunuluyor.
Çeşme'de kokoreç servis edilen beach'lerin müdavimleri arasında Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan da var...
Çeşme'deki mekanlarda kokoreç 50 liradan servis edilirken yanında içeceğiniz turşu suyunun bardağı ise yine oldukça acılı... Çeşme'deki Veranda ve Esnaf gibi mekanlarda kokorecin yanında içeceğiniz turşu suyuna tam 16 lira veriyorsunuz. Bakalım bu yaz sezonunun kazananı, Bodrum'da satış rekorları kıran 75 liralık lahmacun ile ayranı mı yoksa Çeşme'nin toplam 66 liralık kokoreç ile turşu suyu mu olacak?
SOSYETİK KOKOREÇ
Çeşme'deki bazı beach'lerde servis edilen kokoreç, alışılmışın dışında. Kokoreç, Meksika yemeği olan Nachos usülüyle müşteriye sunuluyor.
Çeşme'de kokoreç servis edilen beach'lerin müdavimleri arasında Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan da var...
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