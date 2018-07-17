Ailesiyle 10 yıldır Gümüşlük'te teknede yaşayan oyuncu Yeşim Büber'e her gün tatil… Günün büyük kısmını teknesinde geçiren güzel oyuncu, önceki gün eşi Mehmet Aksın ve çocuklarıyla alışverişe çıkmak için yelkenli teknesinden ayrıldığı sırada objektiflere takıldı.
Yuvaları yüzüyor
Etiketler: Yeşim Büber
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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