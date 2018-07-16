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Baba taktik

Baba taktik
Başarılı sanatçı Emre Altuğ, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay'la Bebek Parkı'ndaydı. Altuğ, oğullarıyla gün boyu parkta oyunlar oynadı. 49 yaşındaki sanatçı, bir ara küçük oğlu 'a scooter'a binerken nasıl kıvrak manevra yapabileceğiyle ilgili taktik verdi.

AYDIN HAMZA
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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