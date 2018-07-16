Baba taktik

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sanatçı E
mre Altuğ,
önceki
gün oğulları
Kuzey ve Uzay'la
Bebek
Parkı'ndaydı.
Altuğ, oğullarıyla
gün boyu parkta
oyunlar oynadı.
49 yaşındaki
sanatçı, bir ara
küçük oğlu
Uzay
'a
scooter'a binerken nasıl kıvrak manevra
yapabileceğiyle
ilgili taktik
verdi.
AYDIN HAMZA 16 Temmuz 2018, Pazartesi Gazete
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