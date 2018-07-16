Aşk romanı

Eski futbolcu Nihat Kahveci, ikinci kez nikah masasına oturacağının müjdesini verdi. 11 yıllık eşi Pınar Kaşgören'den 2014'te tek celsede boşanan Kahveci, yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu eski manken Fulya Sever'le nikah masasına oturmaya karar verdi.
Önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede görüntülenen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti. Objektifleri gülümseyerek selamlayan ünlü çiftten Kahveci, 3 gün sonra evleneceklerini açıkladı. Eski futbolcu, "İlk kez size açıklıyorum. 18 Temmuz'da Roma'ya gidiyoruz. 19 Temmuz'da da düğünümüz var" diye konuştu. İkilinin evlilik heyecanı ise yüzlerinden okunuyordu. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin de oyuncu Şükran Ovalı'yla geçtiğimiz yıl Roma'da evlenmişti.
Aydın HAMZA
Önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede görüntülenen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti. Objektifleri gülümseyerek selamlayan ünlü çiftten Kahveci, 3 gün sonra evleneceklerini açıkladı. Eski futbolcu, "İlk kez size açıklıyorum. 18 Temmuz'da Roma'ya gidiyoruz. 19 Temmuz'da da düğünümüz var" diye konuştu. İkilinin evlilik heyecanı ise yüzlerinden okunuyordu. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin de oyuncu Şükran Ovalı'yla geçtiğimiz yıl Roma'da evlenmişti.
Aydın HAMZA
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