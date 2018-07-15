Yol Durumu
  1. Evlilik yok
  2. 2 Çocukla kep giydi

Kahve hatırası

Kahve hatırası
Geçtiğimiz günlerde eşi Tolgahan Sayışman ve dostlarıyla Ege'de mavi tura çıkan Almeda Abazi, herkesi kendine benzetti! Her gün tükettiği Türk kahvesinin telvelerini yüzüne sürüp güzelliğini koruyan ünlü oyuncu, bu geleneğini eşi, kardeşi Nil Abazi, Uğur Boral ve Kenan Sipahi'ye de aşıladı.

Önceki gün teknede Türk kahvesi keyfi yapan ekip, ardından telvelerle yüzlerine maske yaptı. Objektiflere maskeli halleriyle poz veren , , , ve 'nin bu karesi, yaz sezonunun en ilginç fotoğraflarından biri olmaya da aday...


Doğan SAVAŞ
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ