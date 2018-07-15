Kahve hatırası

Geçtiğimiz günlerde eşi Tolgahan Sayışman ve dostlarıyla Ege'de mavi tura çıkan Almeda Abazi, herkesi kendine benzetti! Her gün tükettiği Türk kahvesinin telvelerini yüzüne sürüp güzelliğini koruyan ünlü oyuncu, bu geleneğini eşi, kardeşi Nil Abazi, Uğur Boral ve Kenan Sipahi'ye de aşıladı.
Önceki gün teknede Türk kahvesi keyfi yapan ekip, ardından telvelerle yüzlerine maske yaptı. Objektiflere maskeli halleriyle poz veren Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman, Nil Abazi, Uğur Boral ve Kenan Sipahi'nin bu karesi, yaz sezonunun en ilginç fotoğraflarından biri olmaya da aday...
Doğan SAVAŞ
Önceki gün teknede Türk kahvesi keyfi yapan ekip, ardından telvelerle yüzlerine maske yaptı. Objektiflere maskeli halleriyle poz veren Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman, Nil Abazi, Uğur Boral ve Kenan Sipahi'nin bu karesi, yaz sezonunun en ilginç fotoğraflarından biri olmaya da aday...
Doğan SAVAŞ
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