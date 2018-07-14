2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, ikinci kez evlilik yolunda... Çift, kızları Nazlı ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Haluk Bilginer'in imdadına Aşkın Nur Yengi yetişti
2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, ikinci kez evlilik yolunda... Çift, kızları Nazlı ile birlikte Bodrum’da tatil yapıyor.
2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, ikinci kez evlilik yolunda... Çift, kızları Nazlı ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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