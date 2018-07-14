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Haluk Bilginer'in imdadına Aşkın Nur Yengi yetişti

2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, ikinci kez evlilik yolunda... Çift, kızları Nazlı ile birlikte Bodrum’da tatil yapıyor.



2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, ikinci kez evlilik yolunda... Çift, kızları Nazlı ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 11:36
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