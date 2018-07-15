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2 Çocukla kep giydi

2 Çocukla kep giydi
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, "Eğitim şart" dedi. 29 yaşındaki Zeynep Hanım, Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi.



Önceki günkü mezuniyet törenine iki kızıyla giden Zeynep Demirel, "Okula ilk geldiğimde Yade 7 aylıktı. Son 4 yılıma bir üniversite, 2 çocuk sığdırmışım; ne mutlu" dedi.
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