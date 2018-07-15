2 Çocukla kep giydi

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kaleci Volkan Demirel'in
eşi Zeynep Sever, "Eğitim şart"
dedi. 29 yaşındaki
Zeynep Hanım, Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon
bölümünü bitirdi. Önceki
günkü mezuniyet
törenine iki kızıyla
giden Zeynep
Demirel, "Okula ilk geldiğimde Yade 7 aylıktı. Son 4 yılıma bir üniversite, 2 çocuk sığdırmışım; ne mutlu"
dedi.
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