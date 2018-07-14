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Sezen'i unutmadı

Sezeni unutmadı
Deniz Seki, önceki gece sahne aldığı People'da Sezen Aksu'nun yaş gününü unutmadı. Seki, "Kendi ömrümden ona vermek isterdim" diyerek 'ye övgüler yağdırdı.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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