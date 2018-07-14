Asıl adı İntizar Arslan olan ve İntizar olarak tanınan şarkıcının hayat hikayesi okuyanları şaşırtıyor. Sibel Can tarafından keşfedilen İntizar'ın birçok albümü bulunuyor. İşte İntizar'ın hayatına dair merak edilenler...

İNTİZAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA

İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları gündemi sarsan magazin skandalı sonrası merak konusu oldu. Mustafa Ceceli'nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik'le ilgili son dönemin en büyük skandal iddialarından biri sonunda patladı. Geçtiğimiz yıl boşanan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile ilgili iddialar velayet davasında ortaya çıktı.





1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşamıştır. İzmir'de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında birinci olan şarkıcı Ağrı Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İNTİZAR NASIL KEŞFEDİLDİ?

​Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar'la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar'a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.

İNTİZAR'IN ALBÜMLERİ

Gelincik (1997)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2013)



