Mahcup delikanlı

Bundan dört ay önce sosyetik aşkı Altuğ Lebleci'nin kendisine ihanet edip Aslışah Alkoçlar'la birlikte olmasıyla karalar bağlayan Hande Subaşı, önceki akşam Bodrum'daydı. 34 yaşındaki güzel oyuncu, arkadaş grubuyla keyifli anlar geçirdiği Gümüşlük'teki Mimoza adlı mekandan Kerem Alışık ile birlikte çıktı.
ŞOKE OLDULAR
Bir anda gazetecileri karşısında görünce şok olan ikili, hemen birbirlerinden ayrıldı. Güler yüzlü haliyle dikkat çeken Subaşı, basın mensuplarına "Arkadaşlar hemen heyecan yapmayın, sürpriz bir durum yok" dedi. Bu sırada 58 yaşındaki Alışık'ın son derece utangaç ve mahcup halleri ise gözden kaçmadı.
24 YAŞ FARK VAR...
Aşk hayatında son dönemlerde istediğini bulamayan Hande Subaşı'nın mekanda kendisinden 24 yaş büyük oyuncuyla samimi bir şekilde sohbet ettiği öğrenildi.. Muhabirler ile konuştuktan sonra başka bir mekana giren ikili, sabaha kadar birlikte eğlendi. Geçtiğimiz ay ismi oyuncu Gonca Vuslateri ile anılan Alışık'ın Hande Subaşı ile önceki akşamki yakınlaşmasının aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.
Doğan SAVAŞ
ŞOKE OLDULAR
Bir anda gazetecileri karşısında görünce şok olan ikili, hemen birbirlerinden ayrıldı. Güler yüzlü haliyle dikkat çeken Subaşı, basın mensuplarına "Arkadaşlar hemen heyecan yapmayın, sürpriz bir durum yok" dedi. Bu sırada 58 yaşındaki Alışık'ın son derece utangaç ve mahcup halleri ise gözden kaçmadı.
24 YAŞ FARK VAR...
Aşk hayatında son dönemlerde istediğini bulamayan Hande Subaşı'nın mekanda kendisinden 24 yaş büyük oyuncuyla samimi bir şekilde sohbet ettiği öğrenildi.. Muhabirler ile konuştuktan sonra başka bir mekana giren ikili, sabaha kadar birlikte eğlendi. Geçtiğimiz ay ismi oyuncu Gonca Vuslateri ile anılan Alışık'ın Hande Subaşı ile önceki akşamki yakınlaşmasının aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.
Doğan SAVAŞ
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