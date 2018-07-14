SİNEM GEDİK İNTİZAR'LA AŞK YAŞIYOR

9 yıllık eşi Sinem Gedik 'ten boşanmadan Selin İmer ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktığı için eleştirilen Mustafa Ceceli , Gedik ile süren davasına yeni dediller ekledi.Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Mustafa Ceceli ve eski eşi Sinem Gedik arasındaki dava hakkında bir detaya ulaştı. Çocuğunun velayeti için süren davaya, Ceceli tarafından Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın ilişkilerinin görüntüleri eklendi.

Eşinden ayrıldığı için bir dönem topa tutulan Ceceli'nin aslında gerçekleri anlatmadığını belirten Semercioğlu, dava dosyasını okuduğunu ve bazı görüntüleri de gördüğünü açıkladı.

CECELİ'YE MAİL ATTILAR

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisinin çok önceden mail yoluyla Ceceli'ye ulaştığı ancak ünlü sanatçının inanmadığı belirtildi. Daha sonra ikilinin görüntülerinin Ceceli'ye ulaşması üzerine boşanma kararının alındığı ortaya çıtkı.





FOTOĞRAFLAR DAVA DOSYASINA GİRDİ

Semercioğlu, "Bu iddialar Mustafa Ceceli'nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek. Yaklaşık 1 yıldır derin magazin kulislerinde konuşulan bu konu, Ceceli'nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne velayetin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla dün resmen su yüzüne çıktı." ifadelerini kullandı.





POLL İNTİZAR İLE YOLLARI AYIRDI

​İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, Instagram hesabından konu üzerine açıklama yaptı.

Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle: Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla.

İNTİZAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA

İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları gündemi sarsan magazin skandalı sonrası merak konusu oldu. Mustafa Ceceli'nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik'le ilgili son dönemin en büyük skandal iddialarından biri sonunda patladı. Geçtiğimiz yıl boşanan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile ilgili iddialar velayet davasında ortaya çıktı.

1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşamıştır. İzmir'de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında birinci olan şarkıcı Ağrı Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İNTİZAR KONSERDE KEŞFEDİLDİ

​Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar'la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar'a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.