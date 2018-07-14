Merve Şarapçıoğlu'yla evliliği bitme noktasına gelen oyuncu Berk Oktay, tatil sezonunu önceki gün Bodrum'da açtı. Eşinin, "Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguluyor" diyerek boşanma davası açtığı ve sosyal medyada yayılan sakıncalı fotoğraflarıyla olay olan Berk Oktay'ın depresif halleri dikkatlerden kaçmadı.
Bitez'deki Sarnıç Beach'e giden yakışıklı oyuncu, denize girmek yerine gün boyu dertli dertli oturdu. Yanındaki dostlarıyla bile sohbet etmeyen Oktay'ın bu hallerini görenler, "Berkin'in Ege'de gemileri battı galiba" yorumu yaptı.
Bitez'deki Sarnıç Beach'e giden yakışıklı oyuncu, denize girmek yerine gün boyu dertli dertli oturdu. Yanındaki dostlarıyla bile sohbet etmeyen Oktay'ın bu hallerini görenler, "Berkin'in Ege'de gemileri battı galiba" yorumu yaptı.
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