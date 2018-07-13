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Şallı teftişte

Şallı teftişte
Kendi adını taşıyan markasının ilk mağazasını Vadistanbul'da açan Ebru Şallı, önceki gün teftişteydi. Ünlü sunucu, ürünleri denetleyip çalışanlarla toplantı yaptı. İlgiden memnun olduğunu söyleyen Şallı, mağazaya gelen hayranlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
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