Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'le aşkı Amine Gülşe'nin moral tatili sürüyor… Gülşe, Almanya'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesinden dolayı hedef tahtasına oturtulan aşkını önceki hafta Yunan Adaları'na götürmüştü. Komşu'da romantik anlar yaşayan ikili, mutluluklarını da instagram'da gözler önüne serdi.
Komşu'da romantizm
Etiketler: mesut özil , Dünya Kupası , ALMANYA , komşu
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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