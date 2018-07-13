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'da romantizm

Komşuda romantizm
Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'le aşkı Amine Gülşe'nin moral tatili sürüyor… Gülşe, 'nın 'na erken veda etmesinden dolayı hedef tahtasına oturtulan aşkını önceki hafta Yunan Adaları'na götürmüştü. Komşu'da romantik anlar yaşayan ikili, mutluluklarını da instagram'da gözler önüne serdi.

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