Yol Durumu
  1. Şallı teftişte
  2. Boşandık daha iyi oldu

Kenan'la yaz coşkusu

Kenanla yaz coşkusu
Kenan Doğulu'nun 'Vay Be' albümü, bugün dijital platformlarda görücüye çıktı. Popçu, ilk klibini kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan 'Issız Ada' parçasına çekti. Çekimler, Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğinde Dominik'te gerçekleşti
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ