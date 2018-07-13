Kenan Doğulu'nun 'Vay Be' albümü, bugün dijital platformlarda görücüye çıktı. Popçu, ilk klibini kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan 'Issız Ada' parçasına çekti. Çekimler, Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğinde Dominik'te gerçekleşti
Kenan'la yaz coşkusu
Etiketler: Kenan Doğulu , ıssız ada
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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