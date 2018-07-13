Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt'un lojistik şirketine haciz şoku!

Hürriyet'in haberine göre; Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma Martaş ile yollarını ayırdı.
Hürriyet'in haberine göre; Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma Martaş ile yollarını ayırdı.
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