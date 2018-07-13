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Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt'un lojistik şirketine haciz şoku!

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor. Kurt Ailesi’nin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma Martaş ile yollarını ayırdı. Bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu öğrenilen Martaş’ın yetkililerine ise ulaşılamadı; şirket merkezi arandığında dahi yanıt alınamadı. Şirketin yaşadığı mali darboğazın gerisinde de, zorlu piyasa koşulları, yoğun rekabet ve yönetimsel hataların olduğu kaydediliyor.

Demete haciz şoku!

Hürriyet'in haberine göre; Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma Martaş ile yollarını ayırdı.

  • 13 Temmuz 2018, Cuma 19:30
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