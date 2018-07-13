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Kadraj inadı

Kadraj inadı
Başarılı şarkıcı Işın Karaca, sezonu önceki gün ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile gün boyu güneşlenip denize girdi. Ünlü sanatçı, ailece çıktıkları keyifli tatilden de böyle selfie yaptı. Sevimli Mia'nın kadraja sığma çabası ise güldürdü.
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