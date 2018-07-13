Başarılı şarkıcı Işın Karaca, sezonu önceki gün ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile gün boyu güneşlenip denize girdi. Ünlü sanatçı, ailece çıktıkları keyifli tatilden de böyle selfie yaptı. Sevimli Mia'nın kadraja sığma çabası ise güldürdü.
Kadraj inadı
Etiketler: ışın karaca , Bodrum
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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