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işi saç

İtalyan işi saç
Dünyaca ünlü aktris Monica Bellucci, saçlarına haftada 1-2 kez şampuan kullandığını açıkladı. Saçlarının parlaması için diplerine zeytinyağı süren İtalyan güzel, kurutma makinesi ise asla kullanmıyor...
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