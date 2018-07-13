Havlu önlemi

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selülitli olduğu
iddiasına ateş
püsküren Yeliz Yeşilmen,
önceki gün Moon
Beach'teydi. 2 çocuk
annesi şarkıcı,
objektifi fark edince havluya
sarındı.
kalan karakter 1000
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