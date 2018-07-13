Yol Durumu
  1. En özel misafir
  2. Kız kıza tatil

Havlu önlemi

Havlu önlemi
Hakkındaki selülitli olduğu iddiasına ateş püsküren Yeliz Yeşilmen, önceki gün Moon Beach'teydi. 2 çocuk annesi şarkıcı, objektifi fark edince sarındı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ