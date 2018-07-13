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‘Görüşürüz Türkiye’

‘Görüşürüz Türkiye’
Önceki akşam 'u sallayan Shakira, dün öğle saatlerinde Lübnan'a uçtu. İki çocuğu, annesi, babası ve ağabeyiyle Özel Havacılık Terminali'ne giden ünlü yıldız, gazetecilere el sallayarak Türkçe "Yine görüşürüz" dedi. 23 parça valizle İstanbul'dan ayrılan Shakira, sempatikliğiyle yine takdir topladı.
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