Önceki akşam İstanbul'u sallayan Shakira, dün öğle saatlerinde Lübnan'a uçtu. İki çocuğu, annesi, babası ve ağabeyiyle Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne giden ünlü yıldız, gazetecilere el sallayarak Türkçe "Yine görüşürüz" dedi. 23 parça valizle İstanbul'dan ayrılan Shakira, sempatikliğiyle yine takdir topladı.
‘Görüşürüz Türkiye’
Etiketler: Atatürk Havalimanı , İstanbul , Lübnan
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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