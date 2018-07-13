Kurduğu 'Umuda Koşanlar' isimli derneğinin üyeleriyle geçtiğimiz gün Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in burada yaptığı yardımların ardı arkası kesilmiyor. Buradaki yardıma muhtaçlara gıda ve giyecek desteğinde bulunan güzel oyuncu, kurduğu köylere su kuyuları yaptırdı. Bununla da kalmayan Gamze Özçelik, Tanzanya halkına tarım eğitimi ve tohum desteği de vererek onların açlıkla mücadelesine katkı sağladı.
Tanzanya Kraliçesi
Etiketler: gamze özçelik
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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