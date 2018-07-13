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Tanzanya Kraliçesi

Tanzanya Kraliçesi
Kurduğu 'Umuda Koşanlar' isimli derneğinin üyeleriyle geçtiğimiz gün Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in burada yaptığı yardımların ardı arkası kesilmiyor. Buradaki yardıma muhtaçlara gıda ve giyecek desteğinde bulunan güzel oyuncu, kurduğu köylere su kuyuları yaptırdı. Bununla da kalmayan , Tanzanya halkına tarım eğitimi ve tohum desteği de vererek onların açlıkla mücadelesine katkı sağladı.
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