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  1. Demet'e haciz şoku!

’nun yalanı ortaya çıktı!

’nun marka cipini, si , peşin 67 bin Euro ödeyerek almış

Yalanı ortaya çıktı!
BU LÜKS NEREDEN?
Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış sözü bir kez daha doğrulandı! Yaz kış tatil yapan Sakuçoğlu, "Bu lüks nereden geliyor, aileniz zengin mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ailem zengin değil, büyük paralarım da yok. Kıyafetlerim eski, cipimi bile borçla aldım"

ADRES YENİKÖY
Ancak GÜNAYDIN, 'deki bir galeriden alınan lüks cipin satış belgelerine ulaştı.



275 bin lira değerindeki marka cipi satın alan kişi, Sakuçoğlu'nun si çıktı. Boz, aracı 2014'te 67 bin Euro'yu peşin ödeyerek almış.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 19:42
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