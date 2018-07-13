Başarılı şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer, ikinci baharlarını yaşıyor. 6 yıl evli kaldığı Yengi'den 2012'de boşanıp gönlünü Zerrin Tekindor'a kaptıran Bilginer, geçtiğimiz aylarda eski eşine dönmüştü. Kızları Nazlı için ilişkilerine ikinci şansı veren çift, barışma şerefine Bodrum'da tatile çıktı.
Aşkın zaferi
Başarılı şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer, ikinci baharlarını yaşıyor. 6 yıl evli kaldığı Yengi'den 2012'de boşanıp gönlünü Zerrin Tekindor'a kaptıran Bilginer, geçtiğimiz aylarda eski eşine dönmüştü. Kızları Nazlı için ilişkilerine ikinci şansı veren çift, barışma şerefine Bodrum'da tatile çıktı.
Etiketler: Aşkın Nur Yengi , Haluk Bilginer , Zerrin Tekindor , Bodrum
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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