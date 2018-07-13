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Aşkın zaferi



Başarılı şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer, ikinci baharlarını yaşıyor. 6 yıl evli kaldığı Yengi'den 2012'de boşanıp gönlünü Zerrin Tekindor'a kaptıran Bilginer, geçtiğimiz aylarda eski eşine dönmüştü. Kızları Nazlı için ilişkilerine ikinci şansı veren çift, barışma şerefine Bodrum'da tatile çıktı.
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