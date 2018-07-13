41 kere maşallah

Önceki akşam İstanbul'da Shakira fırtınası esti. Dünya turnesi kapsamında önceki akşam BKM organizasyonuyla Vodafone Park'ta sahneye çıkan Kolombiyalı star, 11 yıl aradan sonra buluştuğu İstanbullu hayranlarını mest etti. 2 saat kaldığı sahnede 4 farklı kostümle seyirciyi büyüleyen 41 yaşındaki yıldız, hiç ara vermeden 20 şarkıyı canlı seslendirdi. Kıvrak danslarıyla 35 bin kişiyi coşturan Shakira, konserin ardından duygularını şöyle dile getirdi: "İstanbullular yine inanılmazdı. Burada olmaktan, böyle bir stadyumda bu kadar coşkulu bir seyirciyle buluşmaktan çok mutlu oldum. İnanılmaz bir enerjiniz ve ev sahipliğiniz var. Burada kendimi şımartılmış hissediyorum. Umarım en kısa sürede yeniden İstanbul'a geleceğiz."
COME TO BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, konser öncesi Shakira'ya Barcelona'nın yıldız futbolcusu eşini kast ederek "Pique'yi Beşiktaş'ta görmek isteriz" dedi. Seksi yıldız da "İstanbul mükemmel bir şehir, neden olmasın" yanıtını verdi.
UYANIKLAR İŞ BAŞINDA
Konser biletleri, kara borsada 3 katı fiyatına satıldı. Dışarıda pet şişe küçük su 1 lira, içeride ise 5 liradan satışa sunuldu. Konser bitiminde bazı taksi şoförleri, en kısa mesafe için dahi 100-150 lira isteyerek vatandaşı isyan ettirdi.
İŞTE ÇOK ÖZEL KULİSİ
Shakira'nın kulisi, sanatçının talebi doğrultusunda beyaz renklerden oluşan mobilyalarla Mudo Concept tarafından hazırlandı.
HALİL ÇİLİNGİR
COME TO BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, konser öncesi Shakira'ya Barcelona'nın yıldız futbolcusu eşini kast ederek "Pique'yi Beşiktaş'ta görmek isteriz" dedi. Seksi yıldız da "İstanbul mükemmel bir şehir, neden olmasın" yanıtını verdi.
UYANIKLAR İŞ BAŞINDA
Konser biletleri, kara borsada 3 katı fiyatına satıldı. Dışarıda pet şişe küçük su 1 lira, içeride ise 5 liradan satışa sunuldu. Konser bitiminde bazı taksi şoförleri, en kısa mesafe için dahi 100-150 lira isteyerek vatandaşı isyan ettirdi.
İŞTE ÇOK ÖZEL KULİSİ
Shakira'nın kulisi, sanatçının talebi doğrultusunda beyaz renklerden oluşan mobilyalarla Mudo Concept tarafından hazırlandı.
HALİL ÇİLİNGİR
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