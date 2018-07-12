Aslan tatil

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oyuncu Hande Ataizi,
tatil sezonunu
sonunda açtı. Ataizi, eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den
olan
oğlu Leon (Aslan)
ve
babası Mehmet Ali Ataizi
ile önceki gün Bodrum
Gölköy'deydi. Oyuncunun
babası,
4 yaşındaki torunuyla
gün boyunca denizde
oyunlar oynadı. Fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran 44 yaşındaki
Hande
Ataizi de kenardan
babası ile oğlunu
gülümseyerek izledi. DOĞAN SAVAŞ
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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