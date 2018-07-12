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tatil

Aslan tatil
Güzel oyuncu Hande Ataizi, tatil sezonunu sonunda açtı. Ataizi, eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon (Aslan) ve babası Mehmet Ali Ataizi ile önceki gün Gölköy'deydi.



Oyuncunun babası, 4 yaşındaki torunuyla gün boyunca denizde oyunlar oynadı. Fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran 44 yaşındaki Hande Ataizi de kenardan babası ile oğlunu gülümseyerek izledi.




DOĞAN SAVAŞ
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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