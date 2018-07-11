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'' geliyor

Vay be geliyor
Kenan Doğulu, yepyeni bir soundla hazırladığı 'Vay Be' adlı albümünü 20 Temmuz Cuma günü hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sımsıcak bir yaz albümü olan ''de popçunun yepyeni yedi tane şarkısı yer alacak...
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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