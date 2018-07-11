Kendine has eti tuzlama hareketiyle (saltbea) fenomen olan Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı ünlülerle dolup taşıyor. Gökçe; David Beckham, gibi yıldızların müdavimi olduğu restoranında önceki gün de dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin'i ağırladı.
Starbea!
Etiketler: New York , David Beckham
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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