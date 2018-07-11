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Starbea!

Starbea!
Kendine has eti tuzlama hareketiyle (saltbea) fenomen olan Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı ünlülerle dolup taşıyor. Gökçe; , gibi yıldızların müdavimi olduğu restoranında önceki gün de dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin'i ağırladı.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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