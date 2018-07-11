Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser vermek üzere Tarabya'da konakladığı otelden ayrıldı.
Shakira'nın konseri saat kaçta? Shakira'nın konseri nerede?
Dünya yıldızı Shakira'nın İstanbul konserine saatler kaldı. Shakira'nın Vodafone Park'ta gerçekleştireceği konser magazin dü nyasın bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı konser vermek üzere Tarabya'da konakladığı otelden ayrıldı. Shakira'nın konseri ne zaman? Saat kaçta işte konsere dair tüm detaylar...
Etiketler: Vodafone Park , Dünya Kupası , İstanbul , Shakira , Türkiye
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