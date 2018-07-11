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'nın konseri saat kaçta? Shakira'nın konseri nerede?

Dünya yıldızı 'nın konserine saatler kaldı. Shakira'nın 'ta gerçekleştireceği konser magazin dü nyasın bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı konser vermek üzere Tarabya'da konakladığı otelden ayrıldı. Shakira'nın konseri ne zaman? Saat kaçta işte konsere dair tüm detaylar...


Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser vermek üzere Tarabya'da konakladığı otelden ayrıldı.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 17:03
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