Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi

DAVETLİLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI
Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulundu.
GELİNLİĞE DİKKAT!
Öykü Karayel'in gelinliğini görenler oldukça şaşırdı. Alışık olduğumuz tarzın dışına çıkan Öykü Karayel, farklı gelinliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
BABASI GEÇEN HAFTA EVLENDİ
Can Bonomo'nun babası iş adamı Yaşar Bonomo, oğlundan önce davranarak geçen hafta yanında çalışan mimar Seçil Ömeroğlu ile Alaçatı Şerefe'de evlendi.
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