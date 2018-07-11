Yol Durumu
  1. Ergen aşka geldi!
  2. Shakira rüzgarı

ve evlendi

Ünlü şarkıcı , uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi  ile dünya evine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi

DAVETLİLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI
Düğün davetiyelerini aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulundu.

GELİNLİĞE DİKKAT!
'in gelinliğini görenler oldukça şaşırdı. Alışık olduğumuz tarzın dışına çıkan Öykü Karayel, farklı gelinliğiyle dikkatleri üzerine çekti.




BABASI GEÇEN HAFTA EVLENDİ
'nun babası iş adamı , oğlundan önce davranarak geçen hafta yanında çalışan mimar Seçil Ömeroğlu ile Alaçatı Şerefe'de evlendi.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 21:17
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