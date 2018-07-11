Yol Durumu
  1. Irina'ya çıplaklık tepkisi
  2. Yasemin tam gaz

aşkını haşladı!

Rihanna aşkını haşladı!
Barbaros asıllı şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz ay ayrıldığı iddia edilen Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile önceki gün Meksika'da objektife yansıdı. Puerto Vallarta şehrindeki bir otelin havuz başında görüntülenen gözde ikiliden şarkıcının aşkına hareretli bir şekilde bağırması dikkat çekti. Jameel ise o esnada sessiz kaldı.



Daha sonra 'nın yanından çekip giden Hassan Jameel'in bu hareketi, seksi şarkıcıyı daha da kızdırdı. Suudi milyardar ile 1 yıldır aşk yaşayan 30 yaşındaki şarkıcının bu hali olay yarattı.


Seksi şarkıcının öfkeli yüz ifadesi, objektife böyle takıldı!
Etiketler: , ,
  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ