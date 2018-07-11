Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Güzide Duran, hayatını sürdürdüğü ABD'den önceki gün İstanbul'a geldi. Duran, Zorlu Center'da kendisi gibi efsane manken Deniz Akkaya ile buluştu.
Efsane buluşma
Etiketler: Güzide Duran , zorlu center , Deniz Akkaya , İstanbul , efsane
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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