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buluşma

Efsane buluşma
Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Güzide Duran, hayatını sürdürdüğü ABD'den önceki gün 'a geldi. Duran, 'da kendisi gibi manken Deniz Akkaya ile buluştu.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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