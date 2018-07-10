Tekne çapkını

işadamıyine boşdurmadı.Yunan bir güzelle aldatan işadamı,önceki gün deyakınlaştı.güzelle gece geç saatlere dek sarmaş dolaş eğlenen Sabancı, bir sonraki gün de genç kızla lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Sabancı, deniz keyfinin ardından lüks teknesinin üst kısmındaobjektife yansıdı.Sarışın güzel, dün Sabancı'nın Gümüşlük'te demirli teknesindeydi.