Tekne çapkını

Çapkın işadamı Hakan Sabancı, Bodrum'da yine boş durmadı. Merve Boluğur'u Yunan bir güzelle aldatan işadamı, önceki gün de Mimoza'da Sedef adındaki bir güzelle yakınlaştı.
Sarışın güzelle gece geç saatlere dek sarmaş dolaş eğlenen Sabancı, bir sonraki gün de genç kızla lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Sabancı, deniz keyfinin ardından lüks teknesinin üst kısmında sarışın güzelle sohbet ederken objektife yansıdı.
Sarışın güzel, dün Sabancı'nın Gümüşlük'te demirli teknesindeydi.
Sarışın güzelle gece geç saatlere dek sarmaş dolaş eğlenen Sabancı, bir sonraki gün de genç kızla lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Sabancı, deniz keyfinin ardından lüks teknesinin üst kısmında sarışın güzelle sohbet ederken objektife yansıdı.
Sarışın güzel, dün Sabancı'nın Gümüşlük'te demirli teknesindeydi.
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