Boşanma partisi!

5 yıllık evliliğini geçtiğimizay bitirenboşanmanın acısını çabuk atlattı.oyuncu,önceki gününlü adasıdoyasıya eğlendi.veren Ünsal, bu anları da instagram'dapaylaşmaktan çekinmedi.Ünsal'ın özellikleyaşayan Kıbrıslı halklailişkiler uzmanıile samimiyetidikkat çekti.Eşinden bir ayönce ayrılmasına rağmenüzüntüsünden eser kalmayanÜnsal'ın sosyal medyadakihalleri deesprisi yaptırdı.Eski eşiyle oğulları için görüşmeyi sürdüren Ünsal, boşanmanın ihanetle ilgili olmadığını söylemişti.