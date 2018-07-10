Boşanma partisi!

Gazeteci Mirgün Cabas'la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Tuba Ünsal, boşanmanın acısını çabuk atlattı. 36 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncu, önceki gün Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Pek çok yakışıklı erkekle samimi pozlar veren Ünsal, bu anları da instagram'da paylaşmaktan çekinmedi.
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Ünsal'ın özellikle Londra'da yaşayan Kıbrıslı halkla ilişkiler uzmanı Matthew Zorpas ile samimiyeti dikkat çekti.
Eşinden bir ay önce ayrılmasına rağmen üzüntüsünden eser kalmayan Ünsal'ın sosyal medyadaki halleri de "Tuba, boşanmayı kutluyor" esprisi yaptırdı.
Eski eşiyle oğulları için görüşmeyi sürdüren Ünsal, boşanmanın ihanetle ilgili olmadığını söylemişti.
KOMŞU'DA EĞLENCE!
Ünsal'ın özellikle Londra'da yaşayan Kıbrıslı halkla ilişkiler uzmanı Matthew Zorpas ile samimiyeti dikkat çekti.
Eşinden bir ay önce ayrılmasına rağmen üzüntüsünden eser kalmayan Ünsal'ın sosyal medyadaki halleri de "Tuba, boşanmayı kutluyor" esprisi yaptırdı.
Eski eşiyle oğulları için görüşmeyi sürdüren Ünsal, boşanmanın ihanetle ilgili olmadığını söylemişti.
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