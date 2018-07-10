Milyonluk teselli

Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesiyle hüsrana uğrayan Cristiano Ronaldo, teselliyi Yunanistan tatilinde buldu. Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle özel jetle Komşu'ya giden yıldız futbolcu, geceliği 10 bin dolar olan 3 ayrı oda tuttu. Lüks yaşantısıyla bilinen Portekizli yıldız, ailesinin ve ikinci bebeklerine hamile olan aşkının rahatı için de kesenin ağzını açtı. Şimdilerde Juventus'a transferiyle gündemde olan yıldız, 85 metrelik Solandge isimli ultra lüks yatı bir haftalığına 1 milyon 160 bin euro'ya yani yaklaşık 6 milyon 250 bin liraya kiraladı.
Ronaldo, sevgilisiyle çıktığı tatile 8 yaşındaki oğlu ve ailesini de götürdü.
12 kamaralı yüzen sarayda, tam 29 kişilik mürettebat bulunuyor.
Ronaldo, sevgilisiyle çıktığı tatile 8 yaşındaki oğlu ve ailesini de götürdü.
12 kamaralı yüzen sarayda, tam 29 kişilik mürettebat bulunuyor.
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