Milyonluk teselli

elenmesiyle hüsrana uğrayanteselliyitatilindebuldu.ve ailesiylegidenyıldız futbolcu,tuttu. Lüks yaşantısıylabilinen Portekizli yıldız, ailesinin ve ikincibebeklerine hamile olan aşkının rahatıiçin de kesenin ağzını açtı. Şimdilerdeolanyıldız, 85 metrelik Solandge isimli ultra lüksyatıyanikiraladı.Ronaldo, sevgilisiyle çıktığı tatile 8 yaşındaki oğlu ve ailesini de götürdü.12 kamaralı yüzen sarayda, tam 29 kişilik mürettebat bulunuyor.