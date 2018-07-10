Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu sene de tatil için Bozburun'u tercih eden Cansu Dere'nin keyfine diyecek yok. Önceki gün güzel sunucu Tanem Sivar'la tekneden böyle poz veren ünlü oyuncunun, Sivar'la bir örnek olan siyah ve straplez mayosu da dikkatlerden kaçmadı.
Mayo kardeşliği
Etiketler: Cansu Dere , Tanem Sivar
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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