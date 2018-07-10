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Mayo kardeşliği

Mayo kardeşliği
Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu sene de tatil için Bozburun'u tercih eden Cansu Dere'nin keyfine diyecek yok. Önceki gün güzel sunucu Tanem Sivar'la tekneden böyle poz veren ünlü oyuncunun, Sivar'la bir örnek olan siyah ve straplez mayosu da dikkatlerden kaçmadı.

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