Justin düğüne Selena kliniğe

Pop müziğin ünlü ismi Justin Bieber, şaşırttı! Selena Gomez ile bir dargın bir barışık ilişkisi 6 yıldır devam eden Bieber, son ayrılığın ardından eski sevgilisi Hailey Baldwin ile yeniden bir araya gelmişti.
Yaklaşık üç haftadır birlikte olan genç çift, nişanlandı. Bu şok haber üzerine Selena Gomez'in de çok üzgün olduğu hatta daha önce de olduğu gibi bir kliniğe yatıp depresyon tedavisi göreceği iddia edildi.
Bahamalar'da Justin Bieber'le tatilde olan Baldwin'in elindeki tek taşı ile nişan iddiasını doğruladı.
Yaklaşık üç haftadır birlikte olan genç çift, nişanlandı. Bu şok haber üzerine Selena Gomez'in de çok üzgün olduğu hatta daha önce de olduğu gibi bir kliniğe yatıp depresyon tedavisi göreceği iddia edildi.
Bahamalar'da Justin Bieber'le tatilde olan Baldwin'in elindeki tek taşı ile nişan iddiasını doğruladı.
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