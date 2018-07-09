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boşanma sonrası ilk kez ortaya çıktı

ile 25 yıllık evliliği sona eren 'ın (44) sosyal medya paylaşımı dikkati çekti.



Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, 25 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Etkin Kerimoğlu'ndan 7 ay önce boşanmıştı. Etkin Ünal, ayrılık sonrası ''Bu evliliği Tugay'ın arkadaş grubu bitirdi'' demişti.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 13:15
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