Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, 25 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Etkin Kerimoğlu'ndan 7 ay önce boşanmıştı. Etkin Ünal, ayrılık sonrası ''Bu evliliği Tugay'ın arkadaş grubu bitirdi'' demişti.
Etkin Ünal boşanma sonrası ilk kez ortaya çıktı
Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliği sona eren Etkin Ünal'ın (44) sosyal medya paylaşımı dikkati çekti.
Etiketler: Tugay Kerimoğlu , Etkin Ünal
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