Çocukları sevindiricek

Kliplerinde bile peluş ayıyla oynayan Aleyna Tilki, oyuncakları artınca alkışlık bir çözüm buldu. 18 yaşındaki popçu, evindeki oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmaya karar vererek örnek bir harekete imza attı.



Genç şarkıcı, bu güzel kararı ise Twitter hesabından şöyle duyurdu: "Bu yaşıma kadar bir ev dolusu oyuncağım oldu. Ancak bunları hiç oyuncağı olmayan çocuklara verirsem daha mutlu olurum."