Ege'ye çok yakında yıldız yağacak… Türkiye'nin en yakışıklı jönleri Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önümüzdeki hafta aşklarını da yanlarına alıp mavi tura çıkacak. Ünlü oyuncular, lüks tekne sahibi olmalarına rağmen yılın yorgunluğunu bir arada atmak için gulet kiralayıp mavi tura çıkmaya karar verdi.
HESAPLAR KENAN'DAN
İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'la katılacağı tatil öncesinde de dostlarına jest yaptığı öğrenildi. Cömertliğiyle bilinen yakışıklı oyuncu, iddiaya göre yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ile aşkı Duygu Sarışın'ın da yer alacağı mavi tur için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncunun eşi ve dostlarıyla çıkacağı bir haftalık mavi tur için günlüğü 5 bin 250 euro (yaklaşık 28 bin lira) olan süper lüks bir gulet kiraladığı öğrenildi.
Başak Dizer Tatlıtuğ, eşinin çekimlerini fırsat bilip geçtiğimiz hafta soluğu Phuket'te almıştı.
ROTALARI ISSIZ KOYLAR
Şu sıralar 'Organize İşler 2' filminin çekimlerinde olan Kıvanç Tatlıtuğ, Phuket'te tatilde olan eşinin de yurda dönmesiyle mavi tura start verecek. Hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezası verilen Çağatay Ulusoy da aşkı Duygu Sarışın ve dostlarıyla Göcek, Fethiye ve Yunan Adaları'nı kapsayan mavi turda stres atacak. Türkiye'nin önde gelen oyuncularının güzel aşklarıyla çıkacakları mavi tur film setlerini aratmayacak… Bu arada ünlü jönlerin gazetecilere yakalanmamak için ise ıssız koyları tercih edecekleri öğrenildi.
Ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, şu sıralar bol bol enerji depoluyor.
DOĞAN SAVAŞ
HESAPLAR KENAN'DAN
İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'la katılacağı tatil öncesinde de dostlarına jest yaptığı öğrenildi. Cömertliğiyle bilinen yakışıklı oyuncu, iddiaya göre yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ile aşkı Duygu Sarışın'ın da yer alacağı mavi tur için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncunun eşi ve dostlarıyla çıkacağı bir haftalık mavi tur için günlüğü 5 bin 250 euro (yaklaşık 28 bin lira) olan süper lüks bir gulet kiraladığı öğrenildi.
Başak Dizer Tatlıtuğ, eşinin çekimlerini fırsat bilip geçtiğimiz hafta soluğu Phuket'te almıştı.
ROTALARI ISSIZ KOYLAR
Şu sıralar 'Organize İşler 2' filminin çekimlerinde olan Kıvanç Tatlıtuğ, Phuket'te tatilde olan eşinin de yurda dönmesiyle mavi tura start verecek. Hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezası verilen Çağatay Ulusoy da aşkı Duygu Sarışın ve dostlarıyla Göcek, Fethiye ve Yunan Adaları'nı kapsayan mavi turda stres atacak. Türkiye'nin önde gelen oyuncularının güzel aşklarıyla çıkacakları mavi tur film setlerini aratmayacak… Bu arada ünlü jönlerin gazetecilere yakalanmamak için ise ıssız koyları tercih edecekleri öğrenildi.
Ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, şu sıralar bol bol enerji depoluyor.
DOĞAN SAVAŞ
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