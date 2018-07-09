Ebru Gündeş, önceki gün hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Kıbrıs'taki konserinde serin serin şarkılarını söyledi. Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'in yetkilileri sahneye 20 adet vantilatör taktı. Bu sayede sıcaktan etkilenmeyen Gündeş, performansıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Gündeş alarmı
Etiketler: Kıbrıs , Ebru Gündeş
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.