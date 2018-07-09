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Gündeş alarmı

Gündeş alarmı
Ebru Gündeş, önceki gün hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Kıbrıs'taki konserinde serin serin şarkılarını söyledi. Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'in yetkilileri sahneye 20 adet vantilatör taktı. Bu sayede sıcaktan etkilenmeyen Gündeş, performansıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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