Gözünü denizde açtı

Bursalı oyuncu Burcu Kara, yazın coşkusunu memleketinde yaşıyor. Kara, dün sabah uyanır uyanmaz kendini Marmara'nın serin sularına bıraktı. Oyuncu, sabah mahmurluğunu yüzerek attı.

Güzel oyuncu, denizin keyfini çıkarırken bir yandan da poz vermeyi ihmal etmedi. Sıfır makyajlı haliyle poz veren 38 yaşındaki oyuncu, doğal güzel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.